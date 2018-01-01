Кубок Италии: Фиорентина разгромила Рому и вышла в полуфинал
В рамках 1/4 финала Кубка Италии Фиорентина принимала столичную Рому.
На родном стадионе Артемио Франки “фиалки“ поиздевались над командой Эусебио Ди Франческо и забили семь голов в ворота римлян. “Волки“ смогли ответить всего одним точным ударом.
Стоит отметить, что на 72-ой минуте матча нападающий Ромы Джеко был удален за плевок в лицо арбитра.
Фиорентина — Рома 7:1
Голы: Кьеза, 7, 18, 74, Муриэль, 33, Бенасси, 66, Симеоне, 79, 89 — Коларов, 28.
Фиорентина: Лафон — Миленкович, Песселья, Уго (Лаурини, 22), Бираги — Бенасси, Верету, Фернандеш — Кьеза (Жерсон, 77), Муриэль (Симеоне, 73), Миральяс.
Рома: Ольсен — Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци — Н'Зонзи (Пеллегрини, 46), Кристанте — Эль-Шаарави (Де Росси, 77), Пасторе (Джеко, 46), Дзаньоло — Шик.
Предупреждения: Муриэль — Дзаньоло, Эль-Шаарави, Пеллегрини.
Удаление: Джеко.
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