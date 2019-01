Роналду пригласил фанатку, которой случайно сломал нос, на базу Ювентуса

Фанатка Ювентуса Елена ди Мартино стала известна благодаря несчастному случаю, произошедшему во время предматчевой разминки туринцев накануне матча с Кьево.

Лидер “старой сеньоры“ Криштиану Роналду ударил по мячу, который угодил в лицо Елены. В итоге женщину сразу же увезли в больницу, и диагностировали перелом носа.

“Получить по лицу от Криштиану Роналду - не каждый день такое случается. Тем не менее, я ожидаю даты свидания. Он должен меня пригласить“, - написала пострадавшая на своей страничке в Facebook.

Шутка ди Мартино оказалась предсказанием - португалец и впрямь пригласил ее на базу Ювентуса, где вручил ей в подарок футболку со своим автографом и надписью: “Обнимаю“. Также Роналду сделал совместное фото с Еленой.

Cristiano Ronaldo invited Elena Di Martino (a Juventina who's glasses broke as a result of a Ronaldo shot to the face during #JuveChievo) to the Juventus training center at Continassa for a brief meeting which included a picture & a signed jersey. Champion on the pitch & off it. pic.twitter.com/oc9JiebAZk