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Роналду пригласил фанатку, которой случайно сломал нос, на базу Ювентуса

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Португалец загладил свою вину, подарив женщине свою футболку с автографом.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano/

Фанатка Ювентуса Елена ди Мартино стала известна благодаря несчастному случаю, произошедшему во время предматчевой разминки туринцев накануне матча с Кьево. 

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Лидер “старой сеньоры“ Криштиану Роналду ударил по мячу, который угодил в лицо Елены. В итоге женщину сразу же увезли в больницу, и диагностировали перелом носа.

“Получить по лицу от Криштиану Роналду - не каждый день такое случается. Тем не менее, я ожидаю даты свидания. Он должен меня пригласить“, - написала пострадавшая на своей страничке в Facebook.

Елена ди Мартино
Елена ди Мартино
facebook.com/elena.dimartino.14

Шутка ди Мартино оказалась предсказанием - португалец и впрямь пригласил ее на базу Ювентуса, где вручил ей в подарок футболку со своим автографом и надписью: “Обнимаю“. Также Роналду сделал совместное фото с Еленой.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду вновь вписал свое имя в историю туринского клуба.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, фото, фанатка
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