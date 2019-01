Попытка номер три: Касерес вновь стал игроком Ювентуса

Защитник Лацио Мартин Касерес вновь стал игроком Ювентуса.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, уругваец присоединился к команде на правах аренды до конца сезона. Все детали сделки не разглашаются, но “старая сеньора“ объявила, что заплатила за Касереса 600 тысяч евро.

⚪⚫ OFFICIAL | Martin Caceres is back in Bianconero ➡️ https://t.co/r1PfnWC5sX#WelcomeBackMartin pic.twitter.com/LIu5RuznhG