Попытка номер три: Касерес вновь стал игроком Ювентуса
Защитник Лацио Мартин Касерес вновь стал игроком Ювентуса.
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Как сообщает пресс-служба туринского клуба, уругваец присоединился к команде на правах аренды до конца сезона. Все детали сделки не разглашаются, но “старая сеньора“ объявила, что заплатила за Касереса 600 тысяч евро.
⚪⚫ OFFICIAL | Martin Caceres is back in Bianconero ➡️ https://t.co/r1PfnWC5sX#WelcomeBackMartin pic.twitter.com/LIu5RuznhG— JuventusFC (@juventusfcen) 29 января 2019 г.
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Примечательно, что это третий приход Касереса в Ювентус. В сезоне 2009/10 защитник играл в Турине в рамках годичной аренды из Барселоны. Во второй раз он вновь выступал за Ювентус на правах аренды - в начале 2012 года Севилья отдала футболиста с правом выкупа, и туринцы воспользовались этой возможностью, потратив на трансфер 8 миллионов евро.
Летом 2016-го года уругваец покинул команду на правах свободного агента, немного поиграл в Англии, а потом вернулся в Италию.
Ранее сообщалось, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду вновь вписал свое имя в историю клуба.
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