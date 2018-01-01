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Интер ведет переговоры с Конте

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Миланский клуб заинтересован в услугах бывшего тренера Челси.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Экс-наставник Челси Антонио Конте летом может возглавить Интер. Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

По информации источника, руководство "нерадзурри" уже связалось с итальянским специалистом и стороны начали переговоры о сотрудничестве.

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На данный момент Интер занимает третью строчку в Серии А, отставая от лидера чемпионата туринского Ювентуса на 19 очков.

Антонио Конте находится без клуба с момента увольнения с поста главного тренера лондонского Челси.

Напомним, что осенью 49-летний специалист был близок к тому, чтобы возглавить мадридский Реал, однако сторонам не удалось договориться.

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Теги: Антонио Конте, Интер (Милан), Челси, Серия А, футбол
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