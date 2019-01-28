Невероятный Роналду в очередной раз вписал себя в историю Ювентуса

Лидер туринского клуба забил голы в восьми выездных матчах подряд.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду принял участие в выездном матче чемпионата Италии против Лацио.

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Португалец стал автором победного гола в ворота хозяев поля.

Как сообщает пресс-служба туринцев, Роналду стал первым за 24 года игроком, который забил голы в 8-ми гостевых матчах подряд.

Стоит сказать, что 33-летний португалец - первый футболист, забивший в 8-ми матчах подряд с тех пор, как в сезоне-1994/95 была введена трехочковая система.

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