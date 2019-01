Невероятный Роналду в очередной раз вписал себя в историю Ювентуса

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду принял участие в выездном матче чемпионата Италии против Лацио.

Читай также: Роналду поспорил с Аллегри, что забьет все пенальти в сезоне, но проиграл

Португалец стал автором победного гола в ворота хозяев поля.

Как сообщает пресс-служба туринцев, Роналду стал первым за 24 года игроком, который забил голы в 8-ми гостевых матчах подряд.

🔥 @Cristiano scored in his eighth consecutive @SerieA away match 🆚 Lazio.



The first player to achieve this in the three-point era (1994/95).#LazioJuve #ForzaJuve #CR7JUVE pic.twitter.com/0hhCo1wtUZ