Лацио - Ювентус 1:2 видео голов и обзор матча Серии А

Ювентус в упорной борьбе вырвал победу у Лацио.

Криштиану Роналду в матче против Лацио Getty Images

Туринский Ювентус в центральном матче 21-го тура чемпионата Италии вырвал победу у Лацио со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. Вначале Джан забил в собственные ворота, однако потом его товарищи Канселу и Роналду вырвали туринцам победу.

Смотрите видео голов и обзор матча Лацио - Ювентус:

Лацио - Ювентус 1:2

Голы: Джан, 59 (в свои ворота) - Канселу, 74, Роналду, 88 (с пенальти)

Лацио: Стракоша - Баштуш (Нету, 90), Уоллас, Раду - Пароло, Луис Альберто (Бериша, 81), Лейва, Милинкович-Савич, Лулич - Корреа, Иммобиле (Кайседо, 83)

Ювентус: Щесны - Де Шильо, Бонуччи (Кьеллини, 41), Ругани, Алекс Сандро - Джан, Бентанкур, Матюиди (Бернардески, 60) - Дуглас Коста (Канселу, 70), Дибала, Роналду

Предупреждения: Лейва, Милинкович-Савич - Джан, Матюиди, Де Шильо, Ругани, Кьеллини