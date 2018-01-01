Милан и Наполи расписали безголевую ничью

Команды не порадовали зрителей забитыми голами.

В 21-м туре чемпионата Италии Милан принимал Наполи. Команды не порадовали зрителей забитыми голами. Также стоит отметить, что неаполитанцы завершали матч вдесятером из-за удаления Фабиана Руиса. Не помог "раскрыться" поединку и дебют в футболке "россонерри" Кшиштофа Пьонтека.

Милан — Наполи 0:0



Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Родригес — Кессье, Бакайоко, Пакета (Борини, 69) — Сусо, Кутроне (Пьонтек, 72), Чалханоглу (Лаксальт, 90).



Наполи: Оспина — Малькюи, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 72) — Кальехон, Зьелински, Руис, Инсинье (Унас, 88) — Мертенс (Верди, 80), Милик.



Предупреждения: Кутроне — Руис, Альбиоль.

На 90+2-й минуте был удален Фабиан Руис (Наполи) (повторное предупреждение).

Благодаря этому результату Милан остался на четвертом месте в турнирной таблице первенства, а Наполи сохранил за собой вторую строчку.