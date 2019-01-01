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Шевченко: Игуаин написал великолепные страницы в истории футбола, а Пентек - будущее

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Главный тренер сборной Украины прокомментировал трансферную политику Милана, цвета которого он когда-то защищал.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Легенда Милана Андрей Шевченко прокомментировал уход из команды Гонсало Игуаина, а также переход в состав “россонери“ форварда Дженоа Кшиштофа Пентека.

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“Милан может занять место в зоне Лиги чемпионов даже без Игуаина. Не знаю, почему он решил покинуть клуб. В карьере бывают взлеты и падения, но я не знаю его личных причин.

Пентек, как и Гонсало, любит завершать атаку, так что для Милана это не большая разница. Игуаин мог помогать в розыгрышах, но в целом они оба играют в штрафной и могут найти момент для гола.

Игуаин уже написал великолепные страницы в истории футбола, а Пентек - это будущее, и он уже начал показывать свои способности“, - приводит слова Шевченко Calciomercato.

Кшиштоф Пентек 23-го января стал игроком Милана, подписав контракт до лета 2023-го года. В этот же день было объявлено о переходе Гонсало Игуаина в Челси на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось, что фанаты поприветствовали новичка Челси жестким троллингом его любви к Nutella.

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Теги: Гонсало Игуаин, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, трансферы, вне игры, Андрей Шевченко
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