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Касерес снова перейдет в Ювентус

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Лацио и Ювентус договорились о трансфере защитника.
Мартин Касерес
Мартин Касерес
Getty Images

Защитник Лацио Мартин Касерес продолжит свою карьеру в Ювентусе. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

31-летний уругваец прибыл в Турин, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с туринским Ювентусом. По информации источника, "старая сеньора" заплатит Лацио 600 тысяч евро за переход игрока.

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Это будет уже третье пришествие Касереса в туринский клуб. Ранее защитник уже выступал в составе Ювентуса  в сезоне-2009/2010 и с 2011 по 2016 годы. 

Напомним, что ранее туринский коллектив усилился полузащитником Аароном Рэмзи.

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Теги: Мартин Касерес, Ювентус, Лацио, Серия А, трансферы, футбол
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