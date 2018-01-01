Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Перишич может покинуть Интер

Комментариев: 0
В миланском клубе не заинтересованы в услугах хавбека.
Иван Перишич
Иван Перишич
Getty Images

Миланский Интер выставил хорватского полузащитника Ивана Перишича на трансфер.

Читай также: Роналдо: Я купил бы Интер, но у меня не хватает на это денег

По информации Corriere della seraитальянский клуб намерен выручить с продажи хорвата сумму в размере 40 миллионов евро. Если зимой расстаться с игроком не получится, то Интер планирует сделать это летом.

Как сообщают зарубежные СМИ, основными претендентами на Перишича являются Атлетико и Манчестер Юнайтед. 

В текущем сезоне Перишич провел 18 матчей в Серии А, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Ранее стало известен, что Интеру не удалось договориться о продлении контракта с Мауро Икарди.

Поделись:
Теги: Иван Перишич, Интер (Милан), Серия А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь