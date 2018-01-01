Перишич может покинуть Интер

В миланском клубе не заинтересованы в услугах хавбека.

Миланский Интер выставил хорватского полузащитника Ивана Перишича на трансфер.

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По информации Corriere della sera, итальянский клуб намерен выручить с продажи хорвата сумму в размере 40 миллионов евро. Если зимой расстаться с игроком не получится, то Интер планирует сделать это летом.

Как сообщают зарубежные СМИ, основными претендентами на Перишича являются Атлетико и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Перишич провел 18 матчей в Серии А, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Ранее стало известен, что Интеру не удалось договориться о продлении контракта с Мауро Икарди.