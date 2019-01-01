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Роналду поспорил с Аллегри, что забьет все пенальти в сезоне, но проиграл

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Португалец не сумел реализовать 11-метровый в матче против Кьево.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду перед стартом сезона заключил пари с наставником туринцев Массимилиано Аллегри.

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Футболист заверил тренера, что сумеет реализовать все пенальти в течение сезона, однако Аллегри в этом сомневался и выиграл спор - 33-летний португалец не сумел забить 11-метровый в матче Серии А против Кьево.

“Эта правда - мы с Аллегри поспорили, что я забью все пенальти. Ну что ж, я проиграл, поэтому готов отдать то, что стояло на кону.

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Я счастлив, что мой вклад в результаты команды высоко ценится игроками и тренером. Они отлично меня приняли,  я буду усердно работать ради нашего успеха“, - цитирует Роналду The Independent.

Сумму, которую проиграл португалец, источник не сообщает.

Ранее сообщалось, что суд Мадрида вынес приговор Криштиану Роналду по делу об уклонении от уплаты налогов.

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Теги: Криштиану Роналду, Массимилиано Аллегри, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, спор, пенальти
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