Роналду не реализовал пенальти в матче с Кьево и догнал Месси по этому показателю

Голкипер Стефано Соррентино отбил удар португальца.

В матче 20-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле разгромил Кьево со счетом 3:0.

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На 52-й минуте встречи забить гол мог звездный форвард туринцев Криштиану Роналду. Португалец пробивал пенальти, однако голкипер гостей Стефано Соррентино отбил мяч в нижнем углу.

Этот 11-метровый стал первым нереализованным для Роналду в составе Ювентуса.

Криштиану Роналду после незабитого пенальти Getty Images

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Всего на счету португальца 25 нереализованных пенальти из 139. По этому показателю он догнал аргентинца Лионеля Месси, который также 25 раз не сумел забить с 11-метровой отметки из 108 ударов.

Криштиану Роналду после незабитого пенальти Getty Images

Ранее сообщалось, что форвард Криштиану Роналду завоевал первый титул с Ювентусом.