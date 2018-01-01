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Роналду не реализовал пенальти в матче с Кьево и догнал Месси по этому показателю

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Голкипер Стефано Соррентино отбил удар португальца.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В матче 20-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле разгромил Кьево со счетом 3:0.

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На 52-й минуте встречи забить гол мог звездный форвард туринцев Криштиану Роналду. Португалец пробивал пенальти, однако голкипер гостей Стефано Соррентино отбил мяч в нижнем углу. 

Этот 11-метровый стал первым нереализованным для Роналду в составе Ювентуса.

Криштиану Роналду после незабитого пенальти
Криштиану Роналду после незабитого пенальти
Getty Images

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Всего на счету португальца 25 нереализованных пенальти из 139. По этому показателю он догнал аргентинца Лионеля Месси, который также 25 раз не сумел забить с 11-метровой отметки из 108 ударов.

Криштиану Роналду после незабитого пенальти
Криштиану Роналду после незабитого пенальти
Getty Images

Ранее сообщалось, что форвард Криштиану Роналду завоевал первый титул с Ювентусом.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Кьево, чемпионат Италии по футболу, Серия А, пенальти, видео
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