СМИ: Роналду зовет Марсело в Ювентус

Экс-партнеры по мадридскому Реалу могут воссоединиться в туринском клубе.

Бразильский защитник Реала Марсело может покинуть Королевский клуб по окончании текущего сезона.

Одной из причин недовольства игрока является недостаток игровой практики. В двух последних матчах Реала в Ла Лиге Марсело оставался на скамейке запасных.

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В то же время нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пытается убедить 30-летнего защитника сменить “галактикос“ на “старую сеньору“. Футболисты долгое время вместе выступали за Реал и у них до сих пор сохранились дружеские отношения.

По информации A Bola, бразильский игрок активно рассматривает возможность воссоединения с португальцем в Ювентусе.

В текущем сезоне Марсело провел 16 матчей за Реал и отличился тремя забитыми голами. Действующий контракт защитника рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер Реала Сантьяго Солари пригрозил бразильцу отсутствием игровой практики, если тот не сбросит лишний вес.