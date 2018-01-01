Игуаин устроил прощальную вечеренку для игроков Милана

Аргентинский форвард очень близок к переходу в Челси.

Нападающий Милана Гонсало Игуаин, арендованный у Ювентуса, попрощался со своими одноклубниками в преддверии возможного перехода в лондонский Челси.

Как сообщает Football Italia, аргентинец устроил с игроками “россонери“ прощальную вечеринку. По информации источника, Челси арендует Игуаина у Ювентуса до конца сезона с опцией продления еще на 12 месяцев.

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Как сообщают зарубежные СМИ, в переходе форварда лично заинтересован наставник лондонского клуба Маурицио Сарри.

В текущем сезоне Игуаин провел 22 матча за Милан, забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.

Напомним, ранее форвард Милана заявил, что не хотел уходить из Ювентуса, но руководство туринцев вынудило его покинуть команду.