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СМИ: Мальдини хочет видеть Озила в Милане, но Газидис заблокировал трансфер

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Легендарный итальянец считает, что класс и опыт Озила помогут клубу.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

В руководстве Милана есть разногласия по поводу возможного трансфера полузащитника Арсенала Месута Озила, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отмечается, что директор по стратегическому развитию и легенда клуба Паоло Мальдини выступает за переход немецкого футболиста, отмечая его высокий класс и опыт.

В свою очередь, исполнительный директор Милана Иван Газидис не хочет желает Озила в команде, поскольку считает, что клуб должен сфокусироваться на развитии молодых игроков.

Разногласия между Мальдини и Газидисом могут в ближайшее время перерасти в конфликт.

Ранее сообщалось, что Арсенал предложил услуги Озила Интеру и Ювентусу.
 

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Теги: футбол, Паоло Мальдини, Милан, Арсенал
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Источник: www.football-italia.net

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