СМИ: Мальдини хочет видеть Озила в Милане, но Газидис заблокировал трансфер
Легендарный итальянец считает, что класс и опыт Озила помогут клубу.
В руководстве Милана есть разногласия по поводу возможного трансфера полузащитника Арсенала Месута Озила, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
Отмечается, что директор по стратегическому развитию и легенда клуба Паоло Мальдини выступает за переход немецкого футболиста, отмечая его высокий класс и опыт.
В свою очередь, исполнительный директор Милана Иван Газидис не хочет желает Озила в команде, поскольку считает, что клуб должен сфокусироваться на развитии молодых игроков.
Разногласия между Мальдини и Газидисом могут в ближайшее время перерасти в конфликт.
Ранее сообщалось, что Арсенал предложил услуги Озила Интеру и Ювентусу.
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