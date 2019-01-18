Роналду танцами пытался порадовать невесту, и чуть не упал с беговой дорожки
Звездный форвард хотел повеселить свою возлюбленную Джорджину Родригес.
Португальский нападающий Ювентуса едва не получил травму из-за своей невесты Джорджины Родригес.
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Футболист занимался на беговой дорожке и пританцовывал под музыку. Джорджина, заметив это, решила снять видео. Роналду захотел показать ей какие-то танцевальные движения и едва не свалился с тренажера.
Видео Родригес опубликовала в Stories на своей страничке в Instagram, и оно мигом разлетелось по Сети.
Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду не собирается жениться на Джорджине Родригес в ближайшее время, хотя уже сделал ей предложение.
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