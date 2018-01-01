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Мейвезер поздравил Ювентус с победой в Суперкубке Италии

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Именитый боксер пообщался с футболистами после победы над Миланом.
Криштиану Роналду и Флойд Мейвезер
Криштиану Роналду и Флойд Мейвезер
Getty Images

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер стал гостем раздевалки туринского Ювентуса после поединка с Миланом за Суперкубок Италии.

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41-летний американец поздравил игроков “старой сеньоры“ с победой в турнире и фотографировался со многими футболистами команды.

Флойд Мейвезер с трофеем Ювентуса
Флойд Мейвезер с трофеем Ювентуса
Getty Images

 

Флойд Мейвезер и Пауло Дибала
Флойд Мейвезер и Пауло Дибала
Getty Images

 

Флойд Мейвезер и Джорджо Кьелини
Флойд Мейвезер и Джорджо Кьелини
Getty Images

 

Напомним, накануне Ювентус одержал победу над Миланом со счетом 1:0 и стал обладателем Суперкубка Италии. Смотри видео гола и обзор матча:

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Теги: Ювентус, Флойд Мейвезер, чемпионат Италии по футболу, бокс
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