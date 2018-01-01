Мейвезер поздравил Ювентус с победой в Суперкубке Италии

Именитый боксер пообщался с футболистами после победы над Миланом.

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер стал гостем раздевалки туринского Ювентуса после поединка с Миланом за Суперкубок Италии.

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41-летний американец поздравил игроков “старой сеньоры“ с победой в турнире и фотографировался со многими футболистами команды.

Флойд Мейвезер с трофеем Ювентуса Getty Images

Флойд Мейвезер и Пауло Дибала Getty Images

Флойд Мейвезер и Джорджо Кьелини Getty Images

Напомним, накануне Ювентус одержал победу над Миланом со счетом 1:0 и стал обладателем Суперкубка Италии. Смотри видео гола и обзор матча: