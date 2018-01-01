Мейвезер поздравил Ювентус с победой в Суперкубке Италии
Именитый боксер пообщался с футболистами после победы над Миланом.
Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер стал гостем раздевалки туринского Ювентуса после поединка с Миланом за Суперкубок Италии.
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41-летний американец поздравил игроков “старой сеньоры“ с победой в турнире и фотографировался со многими футболистами команды.
Напомним, накануне Ювентус одержал победу над Миланом со счетом 1:0 и стал обладателем Суперкубка Италии. Смотри видео гола и обзор матча:
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