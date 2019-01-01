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СМИ: Рэмси подписал контракт с Ювентусом

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Соглашение c туринским клубом рассчитано на 5 лет.
Аарон Рэмси
Аарон Рэмси
express.co.uk

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмси стал игроком Ювентуса, сообщает gianlucadimarzio.com.

Отмечается, что 28-летний футболист успешно прошел медобследование в одной из клиник Мадрида и подписал контракт сроком на 5 лет.

Зарплата игрока в Турине составит около 7,5 миллионов евро в год.

Валлиец присоединится к Ювентусу в июне, когда у него закончится контракт с Арсеналом.

Ранее сообщалось, что Рэмси получит второй по размеру оклад в Ювентусе.

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Теги: футбол, Аарон Рэмси, Ювентус, Арсенал
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Источник: gianlucadimarzio.com

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