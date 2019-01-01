СМИ: Рэмси подписал контракт с Ювентусом
Соглашение c туринским клубом рассчитано на 5 лет.
Полузащитник Арсенала Аарон Рэмси стал игроком Ювентуса, сообщает gianlucadimarzio.com.
Отмечается, что 28-летний футболист успешно прошел медобследование в одной из клиник Мадрида и подписал контракт сроком на 5 лет.
Зарплата игрока в Турине составит около 7,5 миллионов евро в год.
Валлиец присоединится к Ювентусу в июне, когда у него закончится контракт с Арсеналом.
Ранее сообщалось, что Рэмси получит второй по размеру оклад в Ювентусе.
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