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Ювентус — Милан 1:0 видео гола и обзор матча за Суперкубок Италии

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Гол Криштиану Роналду принес Ювентусу первый трофей в 2019 году.

Криштиану Роналду с Суперкубком Италии
Криштиану Роналду с Суперкубком Италии
Getty Images

Ювентус с минимальным счетом обыграл Милан в матче за Суперкубок Италии.

Гол в ворота “россонери“ забил лидер туринского клуба Криштиану Роналду на 62-й минуте поединка. 

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ювентус - Милан:

Ювентус – Милан 1:0
Гол: Роналду, 62

Ювентус: Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро – Бентанкур (Бернардески, 86), Пьянич (Джан, 65), Матюиди – Дибала, Роналду, Коста (Хедира, 90)

Милан: Дж. Доннарумма – Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес – Пакета (Борини, 71), Бакайоко, Кессье – Кастильехо (Игуаин, 71), Кутроне (Конти, 79), Чалханоглу

Предупреждения: Алекс Сандро, Пьянич, Дибала – Чалханоглу, Кастильехо, Родригес, Калабрия

Удаление: Кессье, 73 (прямая красная карточка)

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Милан, Суперкубок Италии, видео гола, обзор матча, футбол
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