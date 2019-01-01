Ювентус — Милан 1:0 видео гола и обзор матча за Суперкубок Италии
Гол Криштиану Роналду принес Ювентусу первый трофей в 2019 году.
Ювентус с минимальным счетом обыграл Милан в матче за Суперкубок Италии.
Гол в ворота “россонери“ забил лидер туринского клуба Криштиану Роналду на 62-й минуте поединка.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ювентус - Милан:
Ювентус – Милан 1:0
Гол: Роналду, 62
Ювентус: Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро – Бентанкур (Бернардески, 86), Пьянич (Джан, 65), Матюиди – Дибала, Роналду, Коста (Хедира, 90)
Милан: Дж. Доннарумма – Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес – Пакета (Борини, 71), Бакайоко, Кессье – Кастильехо (Игуаин, 71), Кутроне (Конти, 79), Чалханоглу
Предупреждения: Алекс Сандро, Пьянич, Дибала – Чалханоглу, Кастильехо, Родригес, Калабрия
Удаление: Кессье, 73 (прямая красная карточка)
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