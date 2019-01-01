Ювентус — Милан 1:0 видео гола и обзор матча за Суперкубок Италии

Гол Криштиану Роналду принес Ювентусу первый трофей в 2019 году.

Криштиану Роналду с Суперкубком Италии Getty Images Ювентус с минимальным счетом обыграл Милан в матче за Суперкубок Италии. Гол в ворота “россонери“ забил лидер туринского клуба Криштиану Роналду на 62-й минуте поединка. Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ювентус - Милан: Ювентус – Милан 1:0

Гол: Роналду, 62 Ювентус: Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро – Бентанкур (Бернардески, 86), Пьянич (Джан, 65), Матюиди – Дибала, Роналду, Коста (Хедира, 90) Милан: Дж. Доннарумма – Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес – Пакета (Борини, 71), Бакайоко, Кессье – Кастильехо (Игуаин, 71), Кутроне (Конти, 79), Чалханоглу Предупреждения: Алекс Сандро, Пьянич, Дибала – Чалханоглу, Кастильехо, Родригес, Калабрия Удаление: Кессье, 73 (прямая красная карточка)

Горемыкина Екатерина