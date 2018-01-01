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Роналду: Я очень счастлив, что завоевал первый трофей с Ювентусом

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Автор единственного гола в матче за Суперкубок Италии поделился своими эмоциями от поединка с Миланом.
Криштиану Роналду в матче против Милана
Криштиану Роналду в матче против Милана
Getty Images

В матче за Суперкубок Италии Ювентус обыграл Милан благодаря голу звездного форварда туринцев Криштиану Роналду. После поединка португалец подвел итоги этого противостояния.

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“Это был тяжелый матч, было очень жарко, сложные условия, но мы создали много моментов. Я счастлив, ведь я забил победный гол. Я посвящаю этот гол команде, семье, друзьям и всем фанатам Ювентуса и Криштиану.

Я мечтал начать 2019 год с трофея. Теперь я очень счастлив, ведь у меня есть первый трофей с Ювентусом. Но это только начало - мы взяли Суперкубок и будем усердно работать, чтобы и дальше выигрывать трофеи.

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Главная цель Ювентуса - победа в чемпионате Италии. Сейчас мы возглавляем турнирную таблицу, но впереди еще длинный и сложный путь, будем работать в этом направлении“, - приводит слова Роналду Football Italia.

Криштиану Роналду с Суперкубком Италии. Фото: Getty Images  

Ранее наставник Милана Дженнаро Гаттузо назвал Криштиану Роналду идеальной машиной, над которой не властно время.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Милан, Суперкубок Италии, футбол
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