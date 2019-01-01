Гол Роналду помог Ювентусу завоевать Суперкубок Италии

Милан с 73-й минуты поединка играл в меньшинстве.

На стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором встречались Ювентус и Милан.

Единственный гол в поединке на 62-й минуте забил головой форвард туринцев Криштиану Роналду после передачи от Миралема Пьянича.

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Милан доигрывал матч в меньшинстве - на 73-й минуте встречи хавбек “россонери“ Франк Кессье грубо сфолил против Эмре Джана, за что получил от главного арбитра встречи Луки Банти желтую карточку. Однако после судья воспользовался системой VAR и показал игроку прямую красную карточку.



Криштиану Роналду празднует забитый гол в ворота Милана. Фото: Getty Images

Ювентус – Милан 1:0

Гол: Роналду, 62

Ювентус: Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро – Бентанкур (Бернардески, 86), Пьянич (Джан, 65), Матюиди – Дибала, Роналду, Коста (Хедира, 90)

Милан: Дж. Доннарумма – Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес – Пакета (Борини, 71), Бакайоко, Кессье – Кастильехо (Игуаин, 71), Кутроне (Конти, 79), Чалханоглу

Предупреждения: Алекс Сандро, Пьянич, Дибала – Чалханоглу, Кастильехо, Родригес, Калабрия

Удаление: Кессье, 73 (прямая красная карточка)