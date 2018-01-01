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Гаттузо: Роналду - идеальная машина и время над ним не властно

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Наставник Милана оценил форму лидера Ювентуса в преддверии матча за Суперкубок Италии.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В среду, 16-го января, Милан и Ювентус проведут матч за Суперкубок Италии. В преддверии поединка наставник миланского клуба Дженнаро Гаттузо поделился мнением о форварде туринцев Криштиану Роналду.

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“За последние 7-8 лет Роналду стал невероятным игроком. Несколько лет назад он делал шоу, но теперь перестал. Сейчас он играет с усердием, атакует из глубины. Он стремится забивать и создать сопернику множество проблем.

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Он изменился, он стал идеальной машиной, и создается впечатление, что время над ним не властно. Чем он становится старше, тем чаще ускоряется. Глядя на это понимаешь, насколько он топовый игрок“, - приводит слова Гаттузо Goal.

Отметим, что матч Ювентус - Милан состоится 16-го января в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, медосмотр Криштиану Роналду в Ювентусе показал, что его можно сравнить с 20-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что португалец стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Дженнаро Гаттузо, Милан, Суперкубок Италии, футбол
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