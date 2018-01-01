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Арсенал предложил услуги Озила Интеру и Ювентусу

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В ближайшее время немец может покинуть Англию.
Месут Озил
Месут Озил
express.co.uk

Руководство лондонского Арсенала предложило двум итальянским клубам - Ювентусу и Интеру купить Месута Озила, сообщает The Sun.

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Главный тренер "канониров" Унаи Эмери заинтересован в уходе немецкого футболиста. Испанского специалиста не устраивает высокая зарплата игрока - около 400 тысяч евро в неделю.

Таким образом, лондонцы хотят получить средства для приобретения полузищатника Барселоны Дениса Суареса.

В этом сезоне Озил провел 18 матчей в футболке Арсенала, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. 

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Теги: футбол, Месут Озил, Арсенал, Ювентус, Интер
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Источник: www.thesun.co.uk

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