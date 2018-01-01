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Аллегри: Роналду выглядит спокойным несмотря на все обвинения в изнасиловании

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Наставник Ювентуса отметил, что португальский форвард отлично показал себя на тренировке несмотря на дело об изнасиловании.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что форвард команды Криштиану Роналду справляется с обвинениями в изнасиловании.

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"Все эти обвинения - личное дело Роналду. Меня касается только футбол. Но могу сказать, что он выглядит спокойным несмотря на все эти разговоры. Он вернулся в расположение команды весьма отдохнувшим и хорошо показал себя на тренировке.

Ему нужно было отдохнуть после четырех месяцев бесконечного футбола, а его личными делами я не занимаюсь, это не мое дело. Главное, что он выглядит спокойным и безмятежным", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, американка Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы было совершено в 2009 году. Футболист заявил, что она хочет популярности за его счет.

Сообщалось, что девушка получила крупную сумму денег за молчание и подписала "соглашение о неразглашении", однако адвокат португальца заявил, что эти документы были сфабрикованы.

Недавно экс-девушка Роналду Жасмин Леннард пообещала помочь Майорге посадить Роналду в тюрьму, назвав футболиста чертовым психопатом.

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Теги: Массимилиано Аллегри, Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, изнасилование, обвинения
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