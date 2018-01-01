Аллегри: Роналду выглядит спокойным несмотря на все обвинения в изнасиловании

Наставник Ювентуса отметил, что португальский форвард отлично показал себя на тренировке несмотря на дело об изнасиловании.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что форвард команды Криштиану Роналду справляется с обвинениями в изнасиловании.

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"Все эти обвинения - личное дело Роналду. Меня касается только футбол. Но могу сказать, что он выглядит спокойным несмотря на все эти разговоры. Он вернулся в расположение команды весьма отдохнувшим и хорошо показал себя на тренировке.

Ему нужно было отдохнуть после четырех месяцев бесконечного футбола, а его личными делами я не занимаюсь, это не мое дело. Главное, что он выглядит спокойным и безмятежным", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, американка Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы было совершено в 2009 году. Футболист заявил, что она хочет популярности за его счет.

Сообщалось, что девушка получила крупную сумму денег за молчание и подписала "соглашение о неразглашении", однако адвокат португальца заявил, что эти документы были сфабрикованы.

Недавно экс-девушка Роналду Жасмин Леннард пообещала помочь Майорге посадить Роналду в тюрьму, назвав футболиста чертовым психопатом.