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Красотка пятницы: эффектная модель, которая променяла Роналду на звезду Лацио

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию потрясающую Дезире Кордеро.

Дезире Кордеро
Дезире Кордеро
instagram.com/desirecordero/

Дезире Кордеро – популярная модель и Мисс Испания-2014, участница конкурса красоты Мисс Вселенная.

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26-летняя красотка родилась в Севилье, а карьеру модели начала в 17 лет. Для осуществления своей мечты девушка отправилась в Стамбул (Турция), где закрутилась ее модельная карьера. Пиком славы стало ее попадание в ТОП-10 самых красивых девушек мира на конкурсе Мисс Вселенная, где было 87 участниц.

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Летом 2016-го года Кордеро встречалась со звездой футбола – Криштиану Роналду, однако через несколько месяцев стало известно об их разрыве. После этого португалец встретил свою нынешнюю невесту Джорджину Родригес, а Дезира начала отношения с вингером римского Лацио Хоакином Корреа.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была скандальная модель, которая оттянулась в Майами в компании Кариуса.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Лацио, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, Красотка пятницы, Дезире Кордеро, девушка, фото
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Фарбио    11.01.2019, 16:34
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