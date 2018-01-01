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Буффон назвал свой трансфер в Ювентус лучшим в истории клуба

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Итальянец считает, что это была очень выгодная сделка.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Emilio Andreoli/Getty Images

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон заявил, что его трансфер в Ювентус стал самым выгодным в истории туринского клуба.

“Сейчас команды платят за игроков бешенные суммы денег по сравнению с теми, что были раньше. Считаю, что трансферы Эдерсона, Алисона и Кепы - очень умные шаги.

Но когда Ювентус дал за меня 52 миллиона евро, все критики в один голос кричали, что столько нельзя платить за голкипера. А в результате я провел в клубе 17 лет.

Думаю, купив меня, Ювентус заключил одну из лучших сделок в своей истории. Если вспоминать трансфер, нельзя не согласиться с этим утверждением“, - цитирует итальянца FourFourTwo.

Ранее Буффон признался, что у него были панические атаки, когда он играл за Ювентус.

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Теги: футбол, Джанлуджи Буффон, Ювентус
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Источник: www.fourfourtwo.com

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