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Малиновский согласился на трансфер в Рому - источник

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Руслан Малиновский в скором времени переберется в чемпионат Италии.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
krcgenk.be

Полузащитник Генка Руслан Малиновский согласился перейти в итальянскую Рому.

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Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, украинец подтвердил, что хочет стать игроком римского клуба. Отмечается, что "волки" уже обсудили с агентами футболиста финансовые условия сделки.

Отметим, что трансфер Малиновского обойдется Роме в 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Малиновский сыграл 29 матчей за Генк во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии.

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Теги: Руслан Малиновский, Генк, чемпионат Бельгии по футболу, трансфер, Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры
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