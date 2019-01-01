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Калинич - худший футболист года в Италии

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Хорватский футболист установил рекорд в голосовании.
Никола Калинич
Никола Калинич
Sky Sports

Нападающий Атлетико Никола Калинич получил приз “Золотая урна“, который вручают худшему игроку года в Италии по версии болельщиков.

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Свои голоса экс-форварду Милана отдали рекордные 13 323 человек (49,1%).

В тройку также вошли нападающие Патрик Шик (Рома, 19,3%) и Андре Силва (арендован Севильей у Милана, 13,3%).

В составе Милана Калинич провел 31 матч, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

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Теги: футбол, Никола Калинич, Милан
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