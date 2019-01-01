Икарди не будет продлевать контракт с Интером

Об этом сообщила жена футболиста.

Жена и по совместительству агент форварда Интера Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что игрок не собирается продлевать контракт с миланским клубом.

“В услугах Мауро заинтересованы многие европейские топ-клубы. Интер не согласился на те условия, которые были предложены с нашей стороны.

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На наш взгляд, продлевать контракт с той же зарплатой, которую Икарди получает сегодня, не имеет смысла. Мы считаем, что Мауро находится на более высоком уровне и заслуживает большего“ — цитирует Нару аргентинское издание TyC Sports.

Действующее соглашение 25-летнего аргентинского нападающего с миланским клубом рассчитано до 2021 года.

В текущем сезоне Икарди провел за Интер 18 матчей и забил 12 голов.

Ранее сообщалось, что аргентинец входит в сферу интересов мадридского Реала.