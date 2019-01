Экс-девушка Роналду назвала его психопатом и пообещала посадить португальца в тюрьму

Скандальная история по поводу обвинения Криштиану Роналду в изнасиловании Кэтрин Майорги вновь вышла на первые полосы мировых СМИ. Причиной этому стала активность бывшей девушки звездного форварда Жасмин Леннард в социальной сети Twitter.

Леннард - звезда британского шоу Большой брат. Она встречалась с Роналду десять лет назад и теперь хочет помочь Кэтрин посадить футболиста в тюрьму за изнасилование. Жасмин утверждает, что у нее есть реальные доказательства неадекватного поведения Криштиану.

“После долгих раздумий я решила предложить Кэтрин Майорге и ее адвокатам свою помощь в деле об изнасиловании, совершенном Роналду. У меня есть информация, которая может помочь в этом деле“, - написала девушка.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you.