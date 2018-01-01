Экс-девушка Роналду назвала его психопатом и пообещала посадить португальца в тюрьму

Жасмин Леннард решила помочь Кэтрин Майорге посадить Криштиану Роналду в тюрьму за изнасилование.

Скандальная история по поводу обвинения Криштиану Роналду в изнасиловании Кэтрин Майорги вновь вышла на первые полосы мировых СМИ. Причиной этому стала активность бывшей девушки звездного форварда Жасмин Леннард в социальной сети Twitter.

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Леннард - звезда британского шоу Большой брат. Она встречалась с Роналду десять лет назад и теперь хочет помочь Кэтрин посадить футболиста в тюрьму за изнасилование. Жасмин утверждает, что у нее есть реальные доказательства неадекватного поведения Криштиану.

“После долгих раздумий я решила предложить Кэтрин Майорге и ее адвокатам свою помощь в деле об изнасиловании, совершенном Роналду. У меня есть информация, которая может помочь в этом деле“, - написала девушка.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 января 2019 г.

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“Никто даже не догадывается, какой он на самом деле. Если бы вы знали хотя бы половину, вы бы испугались. Я больше не могу сидеть и смотреть, как он врет. Такие люди, как он, верят в свою неприкосновенность из-за своей звездности.

То, как он себя ведет после прозвучавших обвинений, причиняет мне физическую боль. Он облачается в костюм супермена и не проявляет никакой чуткости в отношении жертвы и других людей.

У меня были отношения с ним десять лет назад, и последние полтора года мы регулярно контактировали. У меня есть сообщения и записи, которые могут помочь Кэтрин и ее команде показать его истинную натуру.

Есть сотни сообщений, в которых он смеется над тем, как он психологически издевается над матерью своего ребенка и относится к ней как к дерьму. Истории сексуальных завоеваний, похожие на историю Майорги. Беседы наедине, когда он признается и рассказывает, что имеет серьезные психические проблемы. Вся неправда о его детях и их матерях. Он тиран и лжец. Вся его жизнь – ложь. Чертов психопат“, - добавила Жасмин.

Acknowledges and shares about having SERIOUS mental health issues. All the LIES surrounding his children and their baby mothers. He’s a BULLY and he’s a LIAR. His whole life is a LIE. Fucking psychopath. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 января 2019 г.

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“Я получала угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. Я знаю, что уже поступил приказ вытащить грязь обо мне и моих детях. Я знаю, что он нанял сыщиков, которые следят за мной. От одного болтливого младшего сотрудника из офиса его адвокатов я узнала, что он выложил огромную сумму денег, чтобы за мной велась слежка.

Мне говорили, что если я пойду с кем-то на встречу, покину свой дом, то меня похитят, разрежут и выкинут в реку. У меня есть доказательства этого всего. Он психопат. И мне бы никто не поверил без доказательств, но, к счастью, у меня их достаточно“, - сообщила Леннард.



Жасмин Леннард. Фото: twitter.com/Jasminelennard

Напомним, в сентябре американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы было совершено в 2009 году в гостинице в Лас-Вегасе. Девушка утверждала, что португалец заплатил ей крупную сумму денег за молчание. Сам Роналду отрицает все обвинения в свой адрес.

Сообщалось, что еще одна девушка заявила о насильственных действиях Роналду.