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Рома начала вести переговоры по трансферу Малиновского

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Украинский полузащитник после завершения текущего сезона может перебраться в чемпионат Италии.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
krcgenk.be

Полузащитник Генка Руслан Малиновский попал в сферу интересов итальянской Ромы. Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

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По информации источника, “волки“ уже инициировали официальные переговоры с бельгийским клубом по поводу трансфера игрока сборной Украины и готовы заплатить 12 миллионов евро плюс бонусы. В переходе Малиновского лично заинтересован спортивный директор Ромы Рамон Мончи.

Стоит отметить, что Генк не планирует отпускать футболиста зимой, так как клуб борется за золото в чемпионате Бельгии и рассчитывает на украинца. Ожидается, что трансфер состоится летом.

В текущем сезоне Малиновский отыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Генка Руслан Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии.

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Теги: Рома, чемпионат Италии по футболу, трансфер, Руслан Малиновский, Генк, чемпионат Бельгии по футболу, футбол, вне игры, переговоры
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