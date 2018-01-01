Рома начала вести переговоры по трансферу Малиновского

Украинский полузащитник после завершения текущего сезона может перебраться в чемпионат Италии.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский попал в сферу интересов итальянской Ромы. Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

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По информации источника, “волки“ уже инициировали официальные переговоры с бельгийским клубом по поводу трансфера игрока сборной Украины и готовы заплатить 12 миллионов евро плюс бонусы. В переходе Малиновского лично заинтересован спортивный директор Ромы Рамон Мончи.

Стоит отметить, что Генк не планирует отпускать футболиста зимой, так как клуб борется за золото в чемпионате Бельгии и рассчитывает на украинца. Ожидается, что трансфер состоится летом.

В текущем сезоне Малиновский отыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Генка Руслан Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии.