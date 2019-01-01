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Буффон признался, что у него были панические атаки, когда он играл за Ювентус

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Итальянец рассказал о своих психологических проблемах в Турине.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон признался, что в туринском Ювентусе он испытывал большие трудности.

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“На некоторое время все просто перестало иметь смысл. Казалось, никто не позаботится обо мне, как о человеке, только как о футболисте. Как будто все спрашивали о Буффоне, и никто - о Джиджи. Это был действительно сложный момент.

Мне было 25, когда я был на волне успеха. Однажды перед матчем Серии А я подошел к тренеру вратарей Ивано Бордону и сказал: “Ивано, пригласи на разминку, и на матч запасного вратаря Антонио Кименти. Я плохо себя чувствую сегодня.

У меня была паническая атака - я был не в состоянии выйти на встречу. Но если бы я не обрел весь этот опыт, не прошел сквозь то мрачное время с теми людьми, то и не выбрался бы. Мне было понятно, что это - водораздел между тем, чтобы сдаться и чтобы сопротивляться всем своим страхам. Я никогда не боялся показать им слезы - это то, что происходит со мной, это то, чего я не стыжусь“, - цитирует Буффона Vanity Fair.

Напомним, летом 2018 года у Джанлуиджи Буффона закончился контракт с Ювентусом и он принял решение покинуть клуб после 17-летней карьеры и перешел в ПСЖ.

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Теги: футбол, Джанлуиджи Буффон, Ювентус
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Источник: www.vanityfair.com

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