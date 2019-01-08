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Суд арестовал имущество Видаля в Италии из-за долгов

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Дома футболиста будут выставлены на аукцион.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

Суд арестовал четыре дома полузащитника Барселоны Артуро Видаля в Турине, сообщает Marca. 

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Арестованные строения будут выставлены на аукцион.

Отмечается, что причиной ареста имущества чилийца стали долги. Первоначально сумма долгов составляла чуть более 17-ти тысяч евро, однако она возросла до почти 19-ти тысяч евро в связи с набежавшими процентами.

Кроме того, Видаль выплатит 12 тысяч евро в качестве затрат на судебный процесс. 

Видаль выступал в составе туринского Ювентуса с 2011 по 2015 год.

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Теги: футбол, Артуро Видаль
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Источник: www.marca.com

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