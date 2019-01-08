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Ювентус отказал трем топ-клубам в трансфере Дибалы

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Туринский клуб не собирается продавать аргентинского форварда в ближайшее время.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Три европейских гранда сделали предложение Ювентусу относительно возможной покупки форварда Пауло Дибалы.

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Среди потенциальных покупателей аргентинца были ПСЖ, Манчестер Сити и Бавария, однако туринцы отклонили все три предложение. По информации Tuttosport, Ювентус согласится продать Дибалу как минимум за 100 миллионов евро.

Отметим, что Дибала защищает цвета туринского клуба с 2015 года. За это время он завоевал с командой 7 трофеев - 3 титула чемпионат Италии, 3 Кубка страны и 1 Суперкубок.

Ранее сообщалось, что туринский Ювентус установил рекорд по набранным очкам за первый круг в Серии А.

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Теги: Пауло Дибала, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, трансфер, ПСЖ, Манчестер Сити, Бавария
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