Ювентус отказал трем топ-клубам в трансфере Дибалы

Туринский клуб не собирается продавать аргентинского форварда в ближайшее время.

Три европейских гранда сделали предложение Ювентусу относительно возможной покупки форварда Пауло Дибалы.

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Среди потенциальных покупателей аргентинца были ПСЖ, Манчестер Сити и Бавария, однако туринцы отклонили все три предложение. По информации Tuttosport, Ювентус согласится продать Дибалу как минимум за 100 миллионов евро.

Отметим, что Дибала защищает цвета туринского клуба с 2015 года. За это время он завоевал с командой 7 трофеев - 3 титула чемпионат Италии, 3 Кубка страны и 1 Суперкубок.

Ранее сообщалось, что туринский Ювентус установил рекорд по набранным очкам за первый круг в Серии А.