СМИ: Иско перейдет в Ювентус

Полузащитник мадридского Реала и сборной Испании Иско может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

Новый спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи следит за ситуацией вокруг футболиста и готов переманить его в Италию летом.

Front page of Tuttosport headlines that Juventus are targeting a move for Isco in June with Football Chief Officer Fabio Paratici now accerating towards securing the player. Meanwhile, Juventus have held back amid three requests for Paulo Dybala. pic.twitter.com/5eFrmUWN3Z