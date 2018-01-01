Боатенг: Не все понимают, что такое быть темнокожим и слышать оскорбления

Ганский футболист прокомментировал скандальный инцидент с Калиду Кулибали.

Полузащитник Сассуоло Кевин-Принс Боатенг поделился своим мнением по поводу инцидента с защитником Наполи Калиду Кулибали, которого оскорбили болельщики в матче 18-го тура Серии А с Интером (0:1).

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“Я сочувствую Кулибали, потому что знаю, что это такое. Это расизм, и все это знают. Тот, кто это делает, думает, что мы такого же цвета, как и обезьяны. Конечно, найдутся и те, кто ведет себя так по другим причинам.



Многие не понимают, что такое быть черным и слышать из-за этого оскорбления. Нас ненавидят лишь из-за цвета кожи. В жизни у меня подобных проблем нет. Может, потому, что я высокий и я вешу 90 килограммов. Просто вешать баннеры “Нет расизму“ - мало. Может быть, нужны публичные кампании или уроки в школах на эту тему“, - цитирует Боатенга La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в Италии разгорелся громкий скандал из-за того, что фанаты Интера выкрикивали расистские высказывания в адрес защитника Наполи Калиду Кулибали в матче Серии А.

После инцидента в поддержку Калиду Кулибали выступили форвард Ювентуса Криштиану Роналду, полузащитник Ливерпуля Садио Мане и лидер “красных“ Мохамед Салах, но египтянина обвинили в лицемерии.

Также наставник Наполи Карло Анчелотти сообщил, что уведет команду с поля, если еще раз фанаты поступят подобным образом.