Француз может возглавить итальянский клуб уже этим летом.

Бывший главный тренер Реала Зинедин Зидан может возглавить Ювентус уже этим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что нынешний наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри планирует покинуть свой пост по окончании сезона-2018/19, несмотря на то что его контракт рассчитан до лета 2020 года. Ожидается, что преемником Аллегри на этом посту станет именно Зидан.

Напомним, Аллегри возглавил Ювентус в 2014 году. Под руководством итальянского специалиста туринцы четыре раза выигрывали чемпионат и Кубок Италии, а также становились обладателями Суперкубка Италии.

Ранее сообщалось, что Зидан летом может возглавить Манчестер Юнайтед.