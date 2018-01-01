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Полузащитник Арсенала подписал предварительный контракт с Ювентусом - СМИ

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Аарон Рэмси может переехать в Италию свободным агентом.
Аарон Рэмси
Аарон Рэмси
Getty Images

Полузащитник лондонского Арсенала Аарон Рэмси заключил предварительное соглашение с Ювентусом, сообщает SportMediaset.

По данным издания, летом 2019 года валлиец подпишет полноценный трудовой договор на пять лет с зарплатой в 6,5 млн евро за сезон. Кроме того, в контракте будут прописаны бонусы за игровые показатели.

Ювентус может попытаться заполучить Рэмси в зимнее трансферное окно. Туринцы предложили Арсеналу 5 млн евро, чтобы клуб отпустил 28-летнего игрока в январе - в противном случае Рэмси покинет “канониров“ в качестве свободного агента летом.

Ранее сообщалось, что Ювентус предложит футболисту второй по размеру оклад.

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Теги: футбол, Ювентус, Арсенал, Аарон Рэмси
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Источник: www.sportmediaset.mediaset.it

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