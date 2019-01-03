ПСЖ может продать одного из своих лидеров в Ювентус
Туринский клуб интересуется нападающим Килианом Мбаппе.
Форвардом ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в туринский Ювентус, сообщает Tuttosport.
Отмечается, что ПСЖ готов расстаться с Мбаппе за 200 миллионов евро и может пойти на эту сделку ради того, чтобы соответствовать условиям финансового фэйр-плей.
Чтобы иметь возможность купить французского футболиста, туринцы могут продать нападающего Пауло Дибалу.
В этом сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 19 матчей, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.
Ранее сообщалось, что Мбаппе стал лучшим футболистом Франции в 2018 году.
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