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ПСЖ может продать одного из своих лидеров в Ювентус

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Туринский клуб интересуется нападающим Килианом Мбаппе.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Форвардом ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в туринский Ювентус, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что ПСЖ готов расстаться с Мбаппе за 200 миллионов евро и может пойти на эту сделку ради того, чтобы соответствовать условиям финансового фэйр-плей.

Чтобы иметь возможность купить французского футболиста, туринцы могут продать нападающего Пауло Дибалу.

В этом сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 19 матчей, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал лучшим футболистом Франции в 2018 году.

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Теги: футбол, ПСЖ, Ювентус, Килиан Мбаппе
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Источник: www.tuttosport.com

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Комментариев (1)
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