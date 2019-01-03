ПСЖ может продать одного из своих лидеров в Ювентус

Туринский клуб интересуется нападающим Килианом Мбаппе.

Форвардом ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в туринский Ювентус, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что ПСЖ готов расстаться с Мбаппе за 200 миллионов евро и может пойти на эту сделку ради того, чтобы соответствовать условиям финансового фэйр-плей.

Чтобы иметь возможность купить французского футболиста, туринцы могут продать нападающего Пауло Дибалу.

В этом сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 19 матчей, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал лучшим футболистом Франции в 2018 году.