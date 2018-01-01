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Президента Лацио оштрафовали за оскорбление судейской бригады в перерыве матча

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Клаудио Лотито не сдержал эмоций и ворвался в раздевалку арбитров в перерыве матча чемпионата Италии.
Президент Лацио Клаудио Лотито
Президент Лацио Клаудио Лотито
Getty Images

В матче 19-го тура чемпионата Италии между Лацио и Торино произошел неприятный инцидент.

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Президент римского клуба Клаудио Лотито во время перерыва ворвался в раздевалку судейской бригады и оскорбил арбитров. Дисциплинарная комиссия приняла решение наказать 61-летнего функционера, сообщает Football Italia.

Лотито должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч евро, а также ему было вынесено предупреждение.

Отметим, что по итогам 19-ти туров Лацио занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 32 очка, а Торино находится на 9-м месте (27 очков). Лидирует в чемпионате Ювентус, набравший 53 очка.

Ранее сообщалось, что в Англии оштрафовали наставника Арсенала Унаи Эмери за то, что он пнул бутылку с водой и попал в болельщика.

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Теги: Лацио, Торино, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, скандал, штраф, арбитры
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