Президента Лацио оштрафовали за оскорбление судейской бригады в перерыве матча

Клаудио Лотито не сдержал эмоций и ворвался в раздевалку арбитров в перерыве матча чемпионата Италии.

В матче 19-го тура чемпионата Италии между Лацио и Торино произошел неприятный инцидент.

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Президент римского клуба Клаудио Лотито во время перерыва ворвался в раздевалку судейской бригады и оскорбил арбитров. Дисциплинарная комиссия приняла решение наказать 61-летнего функционера, сообщает Football Italia.

Лотито должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч евро, а также ему было вынесено предупреждение.

Отметим, что по итогам 19-ти туров Лацио занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 32 очка, а Торино находится на 9-м месте (27 очков). Лидирует в чемпионате Ювентус, набравший 53 очка.

Ранее сообщалось, что в Англии оштрафовали наставника Арсенала Унаи Эмери за то, что он пнул бутылку с водой и попал в болельщика.