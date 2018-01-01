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Спортивный директор Наполи: Нам предлагали купить Роналду

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Кристиано Джинтоли рассказал, как Наполи получил предложение от агента Криштиану Роналду о покупке португальского футболиста.
Криштиану Роналду мог стать игроком Наполи
Криштиану Роналду мог стать игроком Наполи
Getty Images

Спортивный директор Наполи Кристиано Джинтоли сообщил, что неаполитанский клуб мог подписать Криштиану Роналду до того, как его купил Ювентус.

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“Это правда, у нас было предложение оформить трансфер Роналду. У нас хорошие отношения с его агентом Мендешом, мы много общались.

Он предложил Де Лаурентису осуществить трансфер, я промолчал. Потом мы углубились в суть сделки, и поняли, что для нас она неосуществима“, - приводит слова Джинтоли Football Italia.

Напомним, летом 2018-го года туринский Ювентус объявил о переходе Криштиану Роналду из Реала. Туринцы заплатили за португальца 100 миллионов евро, и еще 12 миллионов предыдущим клубам Роналду.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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