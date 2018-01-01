Спортивный директор Наполи: Нам предлагали купить Роналду

Кристиано Джинтоли рассказал, как Наполи получил предложение от агента Криштиану Роналду о покупке португальского футболиста.

Спортивный директор Наполи Кристиано Джинтоли сообщил, что неаполитанский клуб мог подписать Криштиану Роналду до того, как его купил Ювентус.

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“Это правда, у нас было предложение оформить трансфер Роналду. У нас хорошие отношения с его агентом Мендешом, мы много общались.

Он предложил Де Лаурентису осуществить трансфер, я промолчал. Потом мы углубились в суть сделки, и поняли, что для нас она неосуществима“, - приводит слова Джинтоли Football Italia.

Напомним, летом 2018-го года туринский Ювентус объявил о переходе Криштиану Роналду из Реала. Туринцы заплатили за португальца 100 миллионов евро, и еще 12 миллионов предыдущим клубам Роналду.