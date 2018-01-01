Наполи рассчитывает осуществить трансфер Зинченко из Манчестер Сити

Итальянский клуб планирует приобрести украинца как минимум на правах аренды.

Наполи планирует в зимнее трансферное окно подписать игрока Манчестер Сити Александра Зинченко.

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По информации Corriere dello Sport, спортивный директор неаполитанцев видит большой потенциал в украинском футболисте и считает его одним из самых талантливых перспективных игроков. Наполи попытается осуществить полноценный трансфер или взять Зинченко в аренду.

Источник отмечает, что итальянцы уже пытались арендовать Зинченко летом 2017-го года, однако осуществить это не получилось. Кроме того, в Наполи считают, что опыт, полученный в АПЛ, поможет украинцу освоиться в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко стал трансферной целью турецкого гранда.