Роналду стал первым человеком в мире, у которого 150 миллионов подписчиков в Instagram

Популярность Криштиану Роналду в социальных сетях продолжает расти.

Звездный лидер Ювентуса Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в социальной сети Instagram.

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Португалец стал первым человеком в мире, который перешагнул отметку в 150 миллионов подписчиков. Ближайшие преследователи 33-летнего португальца - популярные поп-певицы Селена Гомес (144,5 миллионов) и Ариана Гранде (141,3 миллиона).

Стоит сказать, что среди футболистов отметку в 100 миллионов подписчиков на данный момент преодолели лишь форвард ПСЖ Неймар (108,9 миллионов) и лидер Барселоны Лионель Месси (105,1 миллиона).

Вашему вниманию подборка самых популярных публикаций Криштиану Роналду в Instagram:

Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в прямом эфире в Instagram продемонстрировал полет на вертолете вокруг Дубая.

Отмечалось, что в конце октября на профиль Роналду в Instagram было подписано 144,2 миллиона человек.