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Роналду стал первым человеком в мире, у которого 150 миллионов подписчиков в Instagram

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Популярность Криштиану Роналду в социальных сетях продолжает расти.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano/

Звездный лидер Ювентуса Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в социальной сети Instagram.

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Португалец стал первым человеком в мире, который перешагнул отметку в 150 миллионов подписчиков. Ближайшие преследователи 33-летнего португальца - популярные поп-певицы Селена Гомес (144,5 миллионов) и Ариана Гранде (141,3 миллиона).

Стоит сказать, что среди футболистов отметку в 100 миллионов подписчиков на данный момент преодолели лишь форвард ПСЖ Неймар (108,9 миллионов) и лидер Барселоны Лионель Месси (105,1 миллиона).

Вашему вниманию подборка самых популярных публикаций Криштиану Роналду в Instagram:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amore mio!❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz Natal! Merry Christmas!🎅🎄❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

About last night❤️❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moments ❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom fim de semana 👌👍😘

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Halloween to everyone!!🎃👻

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanks for the warm welcome. Always feel at home here.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis amores ❤️❤️❤️❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitamina D 👀👁💕🏊🏼‍♂️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Work done 👁😘👌🚗

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La famiglia bianconera! #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dupla vencedora 👌

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holidays with Love!😍

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forza Juve! #FinoAllaFine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в прямом эфире в Instagram продемонстрировал полет на вертолете вокруг Дубая.

Отмечалось, что в конце октября на профиль Роналду в Instagram было подписано 144,2 миллиона человек.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, Instagram
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