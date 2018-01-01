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Роналду в прямом эфире в Instagram продемонстрировал полет на вертолете вокруг Дубая

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Криштиану Роналду вместе со своими подписчиками в Instagram полетал над крупнейшим городом ОАЭ.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду во время зимней паузы в чемпионате Италии вместе со своей семьей оправился в Дубай (ОАЭ).

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Свой отпуск 33-летний футболист решил разбавить прогулкой на вертолете вокруг Дубая. Португалец запустил прямой эфир в Instagram и показал своим подписчикам, как проводит время в отпуске и показал им вид на город с высоты птичьего полета.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ювентуса подарил Роналду на Рождество шикарный портрет португальца.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Серия А, футбол, вне игры, Дубай, ОАЭ, отпуск, вертолет
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