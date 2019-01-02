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Роналду: Отвратительные обвинения в изнасиловании причиняют боль моей семье

Комментариев: 1
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду утверждает, что его совесть абсолютно чиста.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Звездный лидер Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о том, как его семья отреагировала на обвинения в изнасиловании со стороны американки Кэтрин Майорги.

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"Эти обвинения в изнасиловании - просто отвратительны, они причиняют боль моей семье. Моя совесть абсолютно чиста, и скоро все вы узнаете правду", - приводит слова Роналду Football Italia.

Напомним, американская модель Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании. Дело расследует полиция Лас-Вегаса.

Отмечалось, что девушка подписала соглашение о молчании, однако решила рассказать правду. Адвокат Роналду утверждает, что документы были сфабрикованы.

Ранее сообщалось, что Роналду уже объяснил ситуацию своей возлюбленной Джоржине Родригес.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, обвинения, изнасилование
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
kOkOz    02.01.2019, 15:54
Оценка:  0
kOkOz
эта пришмандовка решила бабки срубить.К Рональду стоит очередб из телок .каждая посчитала бы за счастье ему отдатца
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