Роналду: Отвратительные обвинения в изнасиловании причиняют боль моей семье

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду утверждает, что его совесть абсолютно чиста.

Звездный лидер Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о том, как его семья отреагировала на обвинения в изнасиловании со стороны американки Кэтрин Майорги.

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"Эти обвинения в изнасиловании - просто отвратительны, они причиняют боль моей семье. Моя совесть абсолютно чиста, и скоро все вы узнаете правду", - приводит слова Роналду Football Italia.

Напомним, американская модель Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании. Дело расследует полиция Лас-Вегаса.

Отмечалось, что девушка подписала соглашение о молчании, однако решила рассказать правду. Адвокат Роналду утверждает, что документы были сфабрикованы.

Ранее сообщалось, что Роналду уже объяснил ситуацию своей возлюбленной Джоржине Родригес.