Бывший генеральный директор Милана требует у клуба 30 миллионов

Экс-функционер "россонери" Марко Фассоне продолжает судебные разбирательства с клубом.

Бывший генеральный директор Милана считает свое увольнение из клуба несправедливым.

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Как сообщает La Repubblica, адвокаты Марко Фассоне требуют, чтобы клуб выплатил компенсацию в размере 30 миллионов евро.

Компенсация должна быть направлена на покрытие различных убытков и упущенную выгоду.

Напомним, что Марко Фассоне стал жертвой кадровых изменений в Милане в связи с приходом нового владельца в июле текущего года.