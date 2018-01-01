Бывший генеральный директор Милана требует у клуба 30 миллионов
Экс-функционер "россонери" Марко Фассоне продолжает судебные разбирательства с клубом.
Бывший генеральный директор Милана считает свое увольнение из клуба несправедливым.
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Как сообщает La Repubblica, адвокаты Марко Фассоне требуют, чтобы клуб выплатил компенсацию в размере 30 миллионов евро.
Компенсация должна быть направлена на покрытие различных убытков и упущенную выгоду.
Напомним, что Марко Фассоне стал жертвой кадровых изменений в Милане в связи с приходом нового владельца в июле текущего года.
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