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Болельщики Наполи решили поддержать Кулибали и покрасили лица в черный цвет

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Калиду Кулибали получил колоссальную поддержку от болельщиков Наполи.
Калиду Кулибали
Калиду Кулибали
twitter.com/kkoulibaly26

В Италии разгорелся громкий скандал из-за того, что фанаты Интера выкрикивали расистские высказывания в адрес защитника Наполи Калиду Кулибали в матче прошлого тура Серии А.

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Болельщики неаполитанского клуба решили поддержать футболиста в домашнем матче против Болоньи и измазали свои лица в черный цвет. Также многие болельщики держали плакаты в поддержку Кулибали и распечатанные фотографии игрока.

Отметим, что Наполи обыграло Болонью со счетом 3:2.

Напомним, после инцидента в матче Интер - Наполи в поддержку Калиду Кулибали выступили форвард Ювентуса Криштиану Роналду, полузащитник Ливерпуля Садио Мане и лидер “красных“ Мохамед Салах, но египтянина обвинили в лицемерии.

Также наставник Наполи Карло Анчелотти сообщил, что уведет команду с поля, если еще раз фанаты поступят подобным образом.

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Теги: Калиду Кулибали, Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А, расизм, футбол
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  30.12.2018, 14:53
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петенька
Я тоже против расизма, украинские попы - для всей Европы! Слава Украине! Хочу в пуканчик!
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