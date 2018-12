Болельщики Наполи решили поддержать Кулибали и покрасили лица в черный цвет

В Италии разгорелся громкий скандал из-за того, что фанаты Интера выкрикивали расистские высказывания в адрес защитника Наполи Калиду Кулибали в матче прошлого тура Серии А.

Болельщики неаполитанского клуба решили поддержать футболиста в домашнем матче против Болоньи и измазали свои лица в черный цвет. Также многие болельщики держали плакаты в поддержку Кулибали и распечатанные фотографии игрока.

Napoli fans really are something else smfh state of this country pic.twitter.com/iXjtrKuPnh