Болельщики Наполи решили поддержать Кулибали и покрасили лица в черный цвет

Калиду Кулибали получил колоссальную поддержку от болельщиков Наполи.

В Италии разгорелся громкий скандал из-за того, что фанаты Интера выкрикивали расистские высказывания в адрес защитника Наполи Калиду Кулибали в матче прошлого тура Серии А.

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Болельщики неаполитанского клуба решили поддержать футболиста в домашнем матче против Болоньи и измазали свои лица в черный цвет. Также многие болельщики держали плакаты в поддержку Кулибали и распечатанные фотографии игрока.

Napoli fans really are something else smfh state of this country pic.twitter.com/iXjtrKuPnh — LY (@mezzalaEN) 29 декабря 2018 г.

Отметим, что Наполи обыграло Болонью со счетом 3:2.

Напомним, после инцидента в матче Интер - Наполи в поддержку Калиду Кулибали выступили форвард Ювентуса Криштиану Роналду, полузащитник Ливерпуля Садио Мане и лидер “красных“ Мохамед Салах, но египтянина обвинили в лицемерии.

Также наставник Наполи Карло Анчелотти сообщил, что уведет команду с поля, если еще раз фанаты поступят подобным образом.