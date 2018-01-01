Парма — Рома 0:2 Видео голов и обзор матча
Рома одержала вторую победу подряд в чемпионате Италии.
В рамках 19-го тура Серии А столичная Рома на выезде обыграла Парму.
Победа позволила римлянам подняться на пятое место в турнирной таблице.
Вашему вниманию видео голов матча Парма - Рома:
Парма — Рома 0:2
Голы: Кристанте, 58, Ундер, 75.
Парма: Сепе — Якопони, Штулац, Бруну Алвеш, Гальоло - Бастони, Барилла (Ди Гаудио, 82), Дейола, Жервиньо - Биабиани (Спрокати, 69), Силигарди (Чераволо, 61), .
Рома: Ольсен — Флоренци, Фасио, Манолас (Жезус, 60), Коларов - Дзаньоло (Пеллегрини, 74), Нзонзи, Кристанте — Клюйверт, Джеко (Шик, 84), Ундер.
Предупреждения: Коларов, Барилла.
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