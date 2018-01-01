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Парма — Рома 0:2 Видео голов и обзор матча

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Рома одержала вторую победу подряд в чемпионате Италии.

 

Рома выиграла у Пармы
Рома выиграла у Пармы
Getty Images

В рамках 19-го тура Серии А столичная Рома на выезде обыграла Парму.

Победа позволила римлянам подняться на пятое место в турнирной таблице. 

Вашему вниманию видео голов матча Парма - Рома:

Парма — Рома 0:2

Голы: Кристанте, 58, Ундер, 75.

Парма: Сепе — Якопони, Штулац, Бруну Алвеш, Гальоло - Бастони, Барилла (Ди Гаудио, 82), Дейола, Жервиньо - Биабиани (Спрокати, 69), Силигарди (Чераволо, 61), .

Рома: Ольсен — Флоренци, Фасио, Манолас (Жезус, 60), Коларов - Дзаньоло (Пеллегрини, 74), Нзонзи, Кристанте — Клюйверт, Джеко (Шик, 84), Ундер.

Предупреждения: Коларов, Барилла.

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Теги: футбол, Парма, Рома, видео обзор, видео голов
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