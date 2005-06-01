Ювентус установил рекорд по набранным очкам за первый круг в Серии А

Криштиану Роналду вышел на первое место по результативности в Серии А среди своих соотечественников.

Ювентус выиграл у Сампдории в рамках 19-го тура чемпионата Италии и установил новый рекорд Серии А по количеству набранных очков за первый круг.

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Благодаря очередной победе туринцы набрали 53 очка из 57 возможных.

В 19 матчах Ювентус лишь дважды сыграл вничью (1:1 с Дженоа и 2:2 с Аталантой).

Отметим, что "зебры" обновили свой же рекорд, установленный в сезоне-2005/06.

Также сегодня свой личный рекорд установил и звездный новичок команды Криштиану Роналду. Португалец провел самый результативный сезон в Серии А среди своих соотечественников. После первого круга на его счету 14 голов.