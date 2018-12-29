Ювентус – Сампдория 2:1 Видео голов и обзор матча

Туринцы не без проблем заработали очередные 3 очка.

Ювентус обыграл Сампдорию Getty Images

Дубль Криштиану Роналду помог Ювентусу одержать победу над Сампдорией в рамках 19-ого тура Серии А.

Вашему вниманию видео голов матча Ювентус - Сампдория:

Ювентус — Сампдория 2:1

Голы: Роналду 2, 65 (пен.) — Квальярелла, 33 (пен.)

Ювентус: Перин, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди (Коста, 82), Дибала, Манджукич (Бернардески, 69), Роналду.

Сампдория: Аудеро, Сала, Феррари, Колли, Мурру, Прат, Экдаль (Янкто, 82), Линнети, Рамирес (Сапонара, 72), Квальярелла, Капрари (Дефрель, 67).

Предупреждения: Матюиди, Ругани — Феррари, Сапонара.