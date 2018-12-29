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Ювентус – Сампдория 2:1 Видео голов и обзор матча

Комментариев: 1
Туринцы не без проблем заработали очередные 3 очка.

 

Ювентус обыграл Сампдорию
Ювентус обыграл Сампдорию
Getty Images

Дубль Криштиану Роналду помог Ювентусу одержать победу над Сампдорией в рамках 19-ого тура Серии А.

Вашему вниманию видео голов матча Ювентус - Сампдория:

Ювентус — Сампдория 2:1

Голы: Роналду 2, 65 (пен.) — Квальярелла, 33 (пен.)

Ювентус: Перин, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди (Коста, 82), Дибала, Манджукич (Бернардески, 69), Роналду.

Сампдория: Аудеро, Сала, Феррари, Колли, Мурру, Прат, Экдаль (Янкто, 82), Линнети, Рамирес (Сапонара, 72), Квальярелла, Капрари (Дефрель, 67).

Предупреждения: Матюиди, Ругани — Феррари, Сапонара.

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Теги: футбол, Серия А, Ювентус, Сампдория, видео голов, видео обзор
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Комментариев (1)
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SAId    29.12.2018, 18:35
Оценка:  0
SAId
и ето рука???? мдя больше не буду своих судей материть..
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