Ювентус – Сампдория 2:1 Видео голов и обзор матча
Туринцы не без проблем заработали очередные 3 очка.
Дубль Криштиану Роналду помог Ювентусу одержать победу над Сампдорией в рамках 19-ого тура Серии А.
Вашему вниманию видео голов матча Ювентус - Сампдория:
Ювентус — Сампдория 2:1
Голы: Роналду 2, 65 (пен.) — Квальярелла, 33 (пен.)
Ювентус: Перин, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди (Коста, 82), Дибала, Манджукич (Бернардески, 69), Роналду.
Сампдория: Аудеро, Сала, Феррари, Колли, Мурру, Прат, Экдаль (Янкто, 82), Линнети, Рамирес (Сапонара, 72), Квальярелла, Капрари (Дефрель, 67).
Предупреждения: Матюиди, Ругани — Феррари, Сапонара.
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